أستاذ جامعي: إجبار الطالب على دراسة معينة يؤثر بالسلب على مستقبله

قال الدكتور مصطفى الضبع الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، إن كل طالب لديه موهبة ينبغي إدراكها واختيار مجال الدراسة على أساسها، وأن إجبار الطالب على دراسة معينة يؤثر بالسلب على مستقبله.

توازن بين رغبة الطالب وما يتطلبه سوق العمل

وأضاف «الضبع» في حوار مع الإعلامية غادة عبد السلام ببرنامج «على أرض مصر» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنه لابد من حدوث توازن بين رغبة الطالب وهوايته وموهبته وما يتطلبه سوق العمل، لافتًا إلى أن سوق العمل يشبه الطريق بعضه مزدحمًا والآخر فارغًا، لذلك يجب على الطالب التوجه إلى الطرق الأقل ازدحامًا والأكثر اتساعًا.

أهمية التخطيط للمستقبل

وأوضح الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، أنه يمكن التخطيط للمستقبل جيدًا والاستعداد له وضرورة اللجوء إلى التفكير العلمي للقيام بدراسة جدوى مصغرة، مؤكدًا أن عبارة «إذا فشلت في التخطيط فأنت تخطط للفشل»، فإذا أراد الطالب دراسة تخصص الهندسة فلابد من وضع بدائل لدراسة الهندسة بأكثر من جامعة، ثم التخطيط للتخصص الذي يريد دراسته داخل الهندسة.

التنوع بين الجامعات حكومية وأهلية وخاصة مطلوب

وأشاد «الضبع» بالتنوع الموجود الآن بالجامعات ما بين جامعات حكومية وأهلية وخاصة، كاشفًا عن أهمية البرامج والتخصصات الجديدة التي تخدم سوق العمل، وتخطيط الدولة لتوزيع هذه الكليات، مثل إنشاء كلية الآثار بقنا جاء لخدمة مدينة الأقصر التي تحتوي على ثلث آثار العالم، وفتح قسم لـ طب المناطق الحارة بالمدن التي تحتاج لها.