«مدكور»: ساهمنا في تنفيذ أكثر من 25 محطة محولات كهربائية وشبكات ربط

أعرب الدكتور مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، عن اعتزازه بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة الوطنية لتنفيذ رؤية واضحة للقيادة السياسية في مصر، تصحبها إرادة فولاذية في متابعة وتنفيذ هذه المشروعات.

«مدكور» ساهمنا في حل جذري لمشكلة الكهرباء 2014

وأضاف «مدكور»، خلال فعاليات إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية ومحطة القطار الكهربائي، أن شركة مدكور هي شركة رائدة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق في مجال الطاقة والمياه، لافتًا إلى أنه منذ عام 2014، تم مشاركة الشركة في الخطة الإسعافية للكهرباء، التي ترتب عليها حل مشكلة الكهرباء بشكل جذري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، أن الشركة ساهمت في العديد من مشروعات توليد الطاقة الكهربية، ومشروعات محطات المحولات، وتنفيذ أكثر من 25 محطة محولات وشبكات ربط لهذه المحطات، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، من توشكى إلى العريش في سيناء والشيخ زويد والضبعة والقاهرة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة.

مساهمة في مشروعات المياه

ولفت مدكور إلى أن مساهمة شركة مدكور في مشروعات المياه، حيث ساهمت الشركة في تحلية مياه في أبو رديس، ومعالجة مياه في الحوامدية، كما تم تنفيذ خطوط نقل للمياه في بئر العبد في سيناء والحمام.