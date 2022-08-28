ضبط شقيقين تعديا بالضرب على والدهما المسن بالفيوم

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنا تعدي شخصين على والدهم المسن بالفيوم، وضبط مرتكبي الواقعة.

يأتي ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، متضمنا تعدي شخصين على والدهم المسن.

تفاصيل الواقعة

أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وهما شخصين، مقيمان بإحدى قرى مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبسؤال والدهما قرر بقيام نجليه بالتعدى عليه بالضرب والسب دون إحداث إصابته ظنا منهما بأنه منح مبالغ مالية لشقيقهما مقيم بذات الناحية دون مساوتهما به.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.