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ضبط طرفي مشاجرة بالمنوفية.. أحدهما أشهر «طبنجة» في وجه الآخر

كتب:

محمد بركات
08:21 م | الأحد 28 أغسطس 2022
وزارة الداخلية 

وزارة الداخلية 

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح ناري «مسدس» خلال مشادة كلامية بمحل سكنه.

خلافات عائلية

وتبين نشوب مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: (إحدى السيدات، ابنتها)، طرف ثانٍ: (شقيق زوج الأولى المتوفى - أحد أقاربهم) جميعهم مقيمون بمركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات عائلية بينهما حول «الميراث» قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثاني بإشهار «طبنجة» كانت بحوزته لتهديد الطرف الأول.

ضبط طرفي المشاجرة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم بإرشاد أحد أفراد الطرف الثانى ضبط «طبنجة محدث صوت» المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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