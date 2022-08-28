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«التموين» تشارك في ملتقى شباب العاصمة غدا

كتب:

وفاء الصعيدي
07:25 م | الأحد 28 أغسطس 2022
علي المصيلحي

علي المصيلحي

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تشارك غدا بملتقى شباب العاصمة المقرر إقامته غدًا بحضور بعض من كوادر الوزارة الشابة فى الملتقى الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تبادل الأفكار بين الشباب 

وأضاف أن الملتقى يأتي حرصا من الوزارة على التواصل مع شباب الوزارات الأخرى وتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزارة تقدم في الملتقى إنجازات الوزارة في 8 سنوات من خلال عرض تليفزيوني لما تم على الأرض من إنجازات بكل مشروعات الوزارة من صوامع ومخازن ومجمعات وتطوير المصانع والمطاحن ونظم التحول الرقمي بها وغيرها من المشروعات المنفذة.

ومن جانبه، أكد خالد شرف مساعد وزير التموين، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، أن الوزارة في السنوات الأخيرة نظمت عددا من الفاعليات والدورات لتدريب الشباب على نظم التحول الرقمي، وكذلك التعامل مع المواطن.

تحسين حياة المواطن

وأضافت أن جوائز التميز الحكومي والتنافس فيها بين شباب الوزارة جهز جيلا قادرا على التعامل مع الواقع في ضوء ما تشهده الوزارة من تطور في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.