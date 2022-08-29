حظك اليوم برج الأسد الاثنين 29-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الأسد من الشخصيات الملفتة للانتباه فهي تتمتع بثقة كبيرة بالنفس، كما أنها ذكية قادرة على جذب الآخرين بأحاديثها المتنوعة والمختلفة، كما أنها من الشخصيات العاطفية التي تبحث دائمًا عن الحب ولا يمكنه العيش بدونه.

وفي التقرير القادم، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الأسد، نقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج، الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.