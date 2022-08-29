حظك اليوم برج العذراء الاثنين 29-8-2022 عاطفيا ومهنيا

الصراحة التي تصل لحد الوقاحة واحدة من أهم صفات مواليد برج العذراء الذين يرون أن المجاملات هي مجرد نفاق وكذب، ومع ذلك فهو شخص طيب القلب يمكنه أن يقدم يد العون والمساعدة إذا شعر بحاجة الآخرين.

وفي التقرير القادم، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج العذراء، نقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، القمر في منزلك الثاني وقد تحقق مكاسب ونجاحات إذا اعتنيت بحساباتك، وأيضا مواليد العشرية الثالثة انتبهوا لحقوقكم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: يمدك الفلك اليوم بأفكار كثيرة، لكن لا تتسرع في الإعلان عنها.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.