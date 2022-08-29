حظك اليوم برج الميزان الاثنين 29-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان من الشخصيات الانطوائية التي تميل إلي البقاء وحيدة، فهو يجلد ذاته دائمًا ويفكر كثيرًا في اختياراته والقرارات التي يتخذها، ومع ذلك فأنه لا يندم على فعل ما يؤمن به أو يعتقد أنه صحيح.

وفي التقرير القادم، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الميزان، نقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.