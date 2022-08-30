حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 30-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الميزان من الشخصيات الودودة التي تحب الاستماع للآخرين ومحاولة حل المشاكل وانصاف المظلومين، وذلك بفضل قدرته على تحليل الأمور بشكل منطقي، وفي نفس الوقت يمتلك قلب حنون وحساس، ويمكنه اظهار ابداع في المجالات الابداعية.

وفيما يلي، ينشر موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، القمر وعطارد ببرجك يمنحانك يقظة وثقة وقدرة على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: اجتماع القمر وعطارد في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.