تفاصيل بكالوريوس إدارة شركات الطيران «المدمج» بجامعة المنصورة.. الأول من نوعه

أعلنت جامعة المنصورة عن «برنامج البكالوريوس المهني في إدارة شركات الطيران» بنظام التعليم ‏المدمج، ووصفته بأنه البرنامج الأول على مستوى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية، مؤكدة ‏أن التعليم المدمج يعتمد على حرية الطالب في اختيار المقررات الدراسية، ما يحقق المرونة والتعلم ‏الذاتي، والتعليم عن بعد من خلال اعتماد الطالب على قدراته مستعينًا ببعض الوسائل التي تتناسب مع هذا ‏النوع من التعلم ومنها‎:‎‏ شبكة المعلومات العالمية، الفيديو كونفرانس، التدريب الميداني، المراجع ‏والمقررات الإلكترونية‎.‎

رؤية البكالوريوس المهني في إدارة شركات الطيران

وأوضحت جامعة المنصورة في بيان لها، أن رؤية ورسالة برنامج البكالوريوس المهني في إدارة شركات الطيران، تستهدف التميز في التطوير المهني للعاملين والراغبين في العمل في شركات الطيران شركات السياحة، ووكالات السفر، وتغير المسار المهني للأفراد وثقل مهارات العاملين في شركات الطيران ‏والسياحة ووكالات السفر، والمساهمة في تنمية المجتمع المحيط‎.‎

سوق العمل المستهدف

يتمثل سوق العمل المستهدف في المجالات التالية:

شركات الطيران: حجز وبيع تذاكر الطيران، وتسويق خدمات الطيران، وخدمة العملاء إدارة شركات الطيران‎.‎

المطارات‎:‎ العمل بفروع شركات السياحة‎، العمل بفروع شركات الطيران، شركات السياحة ووكالات السفر‎، العمل في مجال العلاقات العامة‎، شركات السياحة ووكالات السفر‎، وحجز وبيع تذاكر الطيران.

شروط القبول بالبرنامج

- أن يكون الطالب حاصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس بعد حصوله على المؤهل بدون فاصل زمني أو حاصلا على مؤهل فوق المتوسط نظام العامين (الثانوية العامة، معهد سنتين) دون وجود فاصل زمني، أو حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات، على أن يجتاز الطالب امتحان قبول يقيس المهارات الأساسية في كل من اللغة العربية والانجليزية والحاسب الآلي.

- يستثنى من شرط المدد سالفة الذاكر الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية وايضا أبناء شمال وجنوب سيناء.

- يخضع الطلاب الوافدين للقواعد المنظمة لشئونهم بإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي.

- أن يتقدم الطالب إلى مركز التعلم المدمج بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة.