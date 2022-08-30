«الكهرباء» عن الطاقة النظيفة: مصر تنتج 7 آلاف ميجا وات من الشمس والرياح

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك خطة استراتيجية للاستفادة من الطاقة المتجددة، وُضعت من خلال استشارات فنية على أعلى مستوى.

مصر تتمتع بطاقة الشمس والرياح معًا

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف فؤاد ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن القيادة السياسية والدولة المصرية لديهما اهتمام بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة سواء الشمس أو الرياح أو الطاقة الكهرومائية، كاشفًا أن الطاقة الكهرومائية لم يعد بها الكثير لاكتشافه، إلا أن طاقة الشمس والرياح بها قدرات كبيرة جدًا، وأن مصر من الدول التي تتمتع بطاقتي الشمس والرياح معًا.

مصر تنتج أكثر من 7 آلاف ميجا وات من الشمس والرياح

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وصول مصر لإنتاج أكثر من 7 آلاف ميجا وات حاليًا من طاقة الشمس والرياح، لافتًا إلى أنه من المتوقع وصول إنتاج مصر من الطاقة المتجددة إلى 10 آلاف ميجا وات بحلول العام المقبل.

تعظيم استفادة مصر من الطاقة المتجددة

وأوضح حمزة أن مصر تستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بواسطة الطاقات المتجددة، إضافة إلى الري باستخدام الطاقة الشمسية وتخزينها في خزانات مياه، فضلًا عن محطة الضبعة النووية التي من المستهدف إسهامها في مجال الطاقة النظيفة.

استخدامات الطاقة النظيفة بمصر

ولفت إلى توسع مصر في استخدام الطاقة النظيفة سواء في النقل الكهربي أو النظيف، إضافة إلى استخدام الخلايا الشمسية أعلى أسطح المنازل والمباني، مشيرًا إلى إشادة العالم بالتجربة المصرية، وأن أنظار العالم تتجه إلى مؤتمر COP 27 الذي سيقام بمصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.