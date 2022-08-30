انطلاق خدمة الحي المتنقل في مصر الجديدة وغرب القاهرة غدا.. مواعيد العمل

أعلن حي مصر الجديدة بالقاهرة عن إطلاق خدمة الحي المتنقل «المركز التكنولوجي المتنقل» لخدمة الأهالي، غدا الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا، أمام جراج روكسي بشارع غرناطة، ومن المقرر إطلاق الخدمة مرة كل أسبوع، وذلك للوصول للمواطنين والتيسير عليهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حي مصر الجديدة، في بيان، أن الخدمات التي يتم استقبال الطلبات الخاصة بها داخل الحي المتنقل تشمل سداد رسوم التفتيش وطلبات الإشغالات وطلبات إدارة الإعلانات، ويتم سداد الرسوم عن طريق الفيزا فقط.

توفير الوقت والجهد على المواطنين

وفي سياق متصل، أعلن حي غرب القاهرة برئاسة محمد عثمان، عن إطلاق خدمة الحي المتنقل غدا في شارع البرازيل لتلقي طلبات المواطنين دون الحاجة إلى الذهاب للحي لتوفير الوقت والجهد لهم، حيث يتيح الفرصة للمرضى وكبار السن وذوي الهمم لتقديم طلباتهم الخاصة بالمحليات من أمام مقر إقامتهم، ويتم تقديم الخدمة بصورة حضارية وسريعة ودقيقة.

خدمات يقدمها الحي المتنقل

وتشمل الخدمات التي يقدمها الحي المتنقل للمواطنين، الاطلاع على التراخيص السابقة، وتحديد موقف الرخصة، والاستعلام عن المستندات، ومعرفة رسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، وتقديم طلب بدل فاقد رخصة بناء، وصورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب معاينة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة من كهرباء ومياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، وصورة طبق الأصل من قرار هدم، وطلب تجديد رخصة مصعد، وطلب رخصة تشغيل مصعد، وطلب تصالح على مخالفة، وطلب شهادة بيانات منشأة، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، والاستعلام عن تراخيص الوحدات السكنية بالحي قبل التقدم لشرائها، وتحديد رخصة محل، ورخصة إعلان، وتسديد أقساط وخلافه.