ضبط 178 قطعة سلاح ناري و266 قضية مخدرات في حملات أمنية

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ووجهت الوزارة مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 178 قطعة سلاح نارب بحوزة 156 متهمًا.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 86045 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال قضايا المخدرات، تم ضبط 266 قضية مخدرات بإجمال مضبوطات 88 كيلو مخدرات متنوعة إلى جانب 2668 قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 40 متهمًا، و19 متهمًا بأعمال البلطجة فضلا عن تحرير22770 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.