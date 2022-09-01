23 مشروعا لإدماج أبناء جنوب سيناء في المجالات الزراعية والتنموية (صور)

كشف مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، عن إقامة عدد من المشروعات التي توفر للمواطن حياة كريمة في الوديان والتجمعات البدوية، مشيرا إلى أن مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المنطقة العربية للتنمية الزراعية نفذا مشروعات في مناطق محرومة تابعة لقرية وادي فيران.

وقال «الغمريني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن الهدف من هذه الجهود توفير مشروعات صغيرة للمواطنين في التجمعات البدوية، وتوفير خدمات وخلق تنمية حقيقية.

15 مشروع دواجن

وأعلن رئيس مدينة أبورديس عن تنفيذ وحدات لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأكثر احتياجات بالتجمعات السكانية بوادي فيران، حيث تم توزيع 15 مشروع دجاج بياض بمنطقة «وادي الطر»، بهدف المساهمة فى التمكين الاقتصادي للمرأة، وتخدم هذه المشروعات 15 أسرة بإجمالي 90 نسمة، على أن تحصل كل أسرة على بطارية لتربية الدواجن البياض عمر 70 يوما، إضافة إلى 250 كيلو أعلاف حتى تنتج الدواجن البياض.

ووجه «الغمريني» الشكر إلى مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء، برئاسة الدكتور إيهاب زغلول، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة الدكتور كامل عامر رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة، لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة مشروع «إدماج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في المجالات الزراعية والتنموية» بمنطقة وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء، والذي يتم بالتعاون بين المركز والمنظمة العربية.

إنارة 8 منازل بالطاقة الشمسية

وأكد رئيس مدينة ابورديس، أنه جرى إقامة مشروع لإنارة 8 منازل في منطقة وادي سدرة التابع لقرية فيران بالطاقة الشمسية، إضافة إلي إنارة مدرسة الفصل واحد ومسجد.

وقال إنه جرى تركيب وحدات إنارة بالطاقة الشمسية، ضمن برنامج القوافل الإرشادية التي يقوم بها مركز بحوث الصحراء والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بهدف نشر ثقافة الطاقة البديلة والاعتماد على الطاقة الشمسية، واهتم المشروع بتوفير أنظمة طاقة ضوئية لتوفير مصدر الطاقة اللازمة لإنارة منازل تجمع بيوت «بوادي سدرة»، وتجمع «أم تميم»، بإجمالي عشرة أنظمة تخدم عددا من الأسر، في منطقة مكتب أبورديس.

وتابع، أنه جرى تنفيذ مشروع لـ8 أسر عبارة عن توزيع 6 أفدنة مانجو، بواقع فدان لكل أسرة، وإقامة صوبتين زراعية، وتركيب شبكات الري والصوب لـ8 مستفيدين من الأسر.