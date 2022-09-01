ضبط مالك شركة كمبيوتر دون ترخيص.. يبيع أجهزة مستعملة على أنها جديدة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة لتجارة وبيع أجهزة الحاسب الآلي، كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، لإدارته الشركة دون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من أجهزة الحاسب الآلي من خامات مستعملة ووضعها داخل « شاسيه» جديد وبيعها على أنها أجهزة جديدة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

مضبوطات بـ2 مليون جنيه

وعثرت الأجهزة الأمنية بداخل الشركة المشار إليها على كميات كبيرة من أجزاء ومكونات أجهزة الحاسب الآلي، وعدد من الأدوات المستخدمة في التجميع، و1000 ملصق، ودفتر استلام بضائع، ومبالغ مالية من متحصلات بيع الأجهزة، لافتة إلى أن المضبوطات قُدرت بنحو 2 مليون جنيه.

اعترف بالواقعة

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأنه جاري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.