تفاصيل «انفجار تكييف أسيوط».. غيبوبة وبتر في الأطراف وإصابات لـ3 أشخاص

«غيبوبة تامة وبتر في الأطراف الأربعة لأحد الأشخاص، فيما أصيب آخر ببتر يديه، وثالث بكدمات متفرقة بالجسم»، كان هذا هو الوصف الذي شاهده سكان شارع الثورة في حي شرق بأسيوط، لـ3 أشخاص أصيبوا إثر انفجار هائل بسبب أجهزة التكييف داخل أحد المطاعم الشهيرة، أمس الخميس، في الواقعة التي عرفت باسم «انفجار تكييف أسيوط»، فيما هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث على الفور.

وتنشر «الوطن» القصة الكاملة لانفجار تكييف أسيوط، بدءاً من حدوثه، وحتى آخر تطورات الحادث.

تفاصيل انفجار تكييف أسيوط

بدأ انفجار تكييف أسيوط، بسماع سكان شارع الثورة بحي شرق في أسيوط، دوي انفجار هائل صادر من أحد المطاعم الشهيرة أمام مبنى ديوان عام محافظة أسيوط، فهرع الجميع لمعرفة سبب الانفجار ليتفاجئوا بإصابة 3 أشخاص بينهم اثنين في حالة خطيرة، إثر انفجار جهاز تكييف داخل المطعم.

انفجار أسطوانة فريون تكييف

لم تمر سوى دقائق قليلة، وهرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المطعم أمام ديوان عام محافظة أسيوط، وعُثر على 3 مصابين بينهم اثنين حالتهم خطيرة، وتبينّ أنّهم يعملون فنيين إصلاح تكييف، وأنّهم حضروا إلى المطعم لعمل صيانة للتكييفات وإعادة شحن الفريون الخاص بها، إلا أنّهم أثناء عملهم تفاجئوا بحدوث انفجار أسطوانة فريون كانوا يستخدموها لشحن التكييفات.

بتر في الأطراف

وجرى استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان حادث انفجار تكييف أسيوط، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث تبينّ إصابة أحدهم ويدعى «إبراهيم ب. م»، 22 سنة، ببتر في الأطراف الأربعة ودخوله في غيبوبة تامة، كما أُصيب آخر يدعى «باسم أ»، 40 سنة، ببتر في اليدين، وثالث يدعى «ماركو ح. م»، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

انفجار جهاز «مكيف شباك»

وفور وقوع انفجار «مكيف شباك أسيوط»، حرص اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة أسيوط، على تفقد موقع الحادث، للوقوف على أسباب انفجار تكييف أسيوط بنفسه، ومتابعه إطفاء الحريق وعملية نقل المصابين للمستشفى.

مراجعة إجراءات السلامة

على جانب آخر، أمر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بفصل المرافق عن المطعم تماماً، موجهاً إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، بمراجعة كافة إجرءات الأمان والسلامة داخل المنشآت الواقعة بمحيط الحادث، كما كلف حي شرق أسيوط بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع حادث انفجار تكييف أسيوط.