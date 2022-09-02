تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات.. 4 خطوات

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلقي طلبات تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات، الأحد المقبل، وذلك بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الدور الثاني بنسبة نجاح 88.7%، حيث من المقرر أنّ يبدأ فتح باب تلقي الأوراق إلكترونياً الأحد المُقبل الموافق 4 سبتمبر الجاري، على أن تستمر لمدة 7 أيام، وذلك من خلال موقع تظلمات الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم.

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات

وتنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة وأسرهم في كل مكان.

لينك تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة

وفيما يخص لينك تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات، فسيتم ذلك من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيكون متاحاً للطلاب الراسبين، أو الذين أدوا الامتحان بالدرجة الفعلية.

خطوات تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

وفيما يخص خطوات تظلمات الدور الثاني بالثانوية العامة 2022، فإنّها كالتالي:

1- تسجيل الدخول على لينك التظلمات الثانوية العامة 2022 دور ثاني من هنــــــا

2- إدخال المديرية التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة

3- تسجيل رقم الجلوس

4- اختيار المواد التي يرغب الطالب في التظلم عليها.

شروط تظلمات الدور الثاني بالثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، شروط تظلمات الثانوية العامة 2022 للدور الثاني، في جميع المحافظات كالتالي:

1- التقدم بطلب تظلم يدوي على نتيجة الدور الثاني 2022 في مديرية التربية والتعليم

2- دفع رسوم التظلم 150 جنيها للمادة الواحدة من خلال منافذ الدفع المعتمدة

3- بعد الدفع يتم تقديم طلب التظلم واختيار المواد إلكترونياً

4- يعرف الطالب موعد ومكان الإطلاع على كراسة الإجابة الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني

5- يمكن للطالب الاستفسار عن تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني من خلال الخط الساخن للوزارة عبر الرقم 19368.

دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن للطالب سداد قيمة تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات من خلال «البريد المصري، أمان، فوري، خالص موبايل، أموال، موجة، وقتي، طلقة، إيجي باي، وبيي، ضامن وسداد».

ضوابط تظلمات الثانوية العامة 2022

وفيما يخص ضوابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات، أعلنت الوزارة الآتي:

1- يطلع الطالب على صورة كراسة الإجابة الخاصة به «البابل شيت»، بالإضافة إلى صورة غلاف كراسة الإجابة، ونموذج الإجابة الخاص بالمادة

2- حضور الطالب بمفرده أو مع ولي أمره فقط

3- منع اصطحاب مدرس المادة لمراجعة كراسة الإجابة مع الطالب

4- الحضور في الموعد المحدد، ومن يتخلف عنه ليس من حقه تقديم طلب إطلاع مرة أخرى

5- إرفاق صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب والخاصة بولي أمره

6- يتم تجميع الدرجات طبقاً لنموذج الإجابة بعد مراجعة تظليل الإجابات من خلال نموذج الإجابة

7- تدوين ملاحظات الطالب في المكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات

8- يتمكن الطالب من استرداد رسوم الإطلاع في حالة تعديل درجاته، ولا يستردها إذا لم تعدل.