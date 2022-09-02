الداخلية تحدد 15 سبتمبر آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة

حدّدت وزارة الداخلية يوم 15 سبتمبر، كآخر موعد للتقديم لكلية الشرطة للضباط المتخصصين، ووفقًا لبيان سابق صادر عن وزارة الداخلية، بدأ التقديم لكلية الشرطة 2022 كضباط متخصصين، الإثنين الموافق 15 من شهر أغسطس، ويستمر 32 يوماً على أن يغلق الباب يوم 15 سبتمبر الجاري.

آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة

وأفادت الداخلية أنه بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية من العام الدراسي السابق 2021، بدأ التقديم في كلية الشرطة 2022 أول أغسطس وحتى يوم 18 من أغسطس، وبذلك يكون آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة لهم كضباط متخصصين، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو ما يعادلهما، بالإضافة إلى طلاب الدور الثاني من العام الدراسي الحالي 2022، بدأ التقديم، الخميس الموافق 4 من شهر أغسطس، واستمر لمدة 28 يوم حتى الأربعاء الموافق 31 من الشهر ذاته، وبذلك يكون انتهى التقديم بالنسبة لحملة الشهادات الثانوية يوم الأربعاء الماضي.

شروط القبول في كلية الشرطة

ومن شروط القبول في كلية الشرطة اجتياز 8 اختبارات وهي كالتالي:

- اختبار القدرات

هو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة، وليس للطالب حق الإعادة حال رسوبه.

- اختبار المقاس والقوام

اختبار القوام للتأكد من تناسب الطول مع الوزن، ويكون للطالب حق الإعادة مرة واحدة فقط، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة مرات أخرى.

- الكشف الطبي

من أهم الاختبارات لدخول كلية الشرطة، ويخضع الطالب أمام اللجنة الطبية المختصة، ويكون للطالب الراسب في هذا الاختبار حق الإعادة مرة واحدة فقط.

- الكشف النفسي

يمثل الطالب أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للطالب الراسب الإعادة في هذا الاختبار.

- كشف السمات

يخضع الطالب لقياس القدرات العقلية، ولا يحق للراسب الإعادة.

- الاختبار الرياضي

عبارة عن عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب الراسب حق الإعادة مرة واحدة.

- الكشف الطبي المتقدم

يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة، من خلال عدة تحليلات.

- لجنة اختبار الهيئة

يطبق أعضاء اللجنة معايير المفاضلة التي ينص عليها قانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية، للوصول إلى أعلى معدلات انتقاء أفضل العناصر.