«عشان ماتموتش».. اوعى تنزل بيارة الصرف الصحي نهائيا

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين القائمين بالاعتداء على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى التي لم يتم الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة.

المعتدي يتعرض للمساءلة القانونية

وأشارت الشركة إلى أن الربط على هذه الشبكات قبل انتهاء الأعمال واستلامها يُعرض المواطنين والعاملين إلى مخاطر كبيرة، لافتا إلى أن وتلف هذه الشبكات وعدم إمكانية الاستفادة منها ويعرض المعتدي عليها للمساءلة القانونية.

أرقام الإبلاغ عن التعدي على بيارات الصرف

وطالبت الشركة المواطنين بالإبلاغ من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 أو على رقم الواتس اب 01220906668 أو أرقام مباشر للهاتف المحمول 048/2175428 - 048/2175042.

بيارة الصرف الصحي مكان ممتلئ بالغازات السامة القابلة للاشتعال

وقالت الشركة إن بيارة الصرف الصحي مكان مغلق يقل فيه الأكسجين وممتلئ بالغازات السامة القابلة للاشتعال مثل غاز كبريتيد الهيدروجين وغاز الميثان وغاز أول أكسيد الكربون.

استخدام كل مهمات وأدوات السلامة

وأهابت الشركة بالمواطنين عدم النزول نهائيا إلا بواسطة المتخصصين وبعد إجراء القياسات اللازمة واستخدام كل مهمات وأدوات السلامة والصحة المهنية وإتمام كل إجراءات العمل القياسية وإنهاء أعمال الصيانة بالبيارات إن أمكن.

حفاظا على حياتك وحياة الآخرين

وأشارت الشركة إلى أن من ينزل البيارة يجب أن يكون معه أجهزة إنقاذ وجهاز تنفس وجهاز قياس نسب الغاز وأحزمة أمان، مؤكدا عدم قيام أي فرد من المواطنين بكشف بيارة الصرف الصحي لأي سبب من الأسباب حفاظا على حياتك وحياة الآخرين.