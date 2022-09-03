نائب وزير الآثار: الطرق الحديثة عامل أساسي في ربط المنتجات السياحية ببعضها

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعا تنسيقيا مع اللواء مفيد صلاح رئيس هيئة النقل النهري، والمهندس سيد متولي رئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، واللواء سمير سلامة مستشار وزير النقل للنقل النهري، وذلك لمناقشة كيفية الاستغلال السياحي للأماكن المحيطة بالمحطات التي يمر بها القطار السريع.

وحضر الاجتماع، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وممثلون عن غرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة.

إثراء تجربة المواطنين والسائحين

وفي بداية الاجتماع، أكدت نائب الوزير على التطوير الكبير في شبكة الطرق الذي تشهده مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن شبكة الطرق الحديثة تعتبر عاملا أساسيا في تعزيز ما تقوم به وزارة السياحة والآثار لربط المنتجات السياحية ببعضها مثل ربط منتج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية لإثراء تجربة المواطنين والسائحين، إذ يمكنهم من الاستمتاع بالشواطئ المصرية الرائعة إلى جانب مشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

ومن جانبه، تقدم مستشار وزير النقل، ببعض المقترحات التي من شأنها أن تعمل على توفير خدمات سياحية في المناطق المحيطة بمحطات القطاع السريع، ما يعمل على التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحيطة بها، إذ أن هذا القطار يخدم القطاع السياحي والمحلي من خلال تسهيل انتقال السائحين والمواطنين من الإسكندرية حتى أسوان في فترة زمنية لا تتعدى 4 ساعات، ما يعتبر وسيلة مهمة جدا لنقل السائحين.

كما أوضح رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه يجري التنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بالمحطات التي يمر بها القطار السريع بالمحافظات السياحية، وكيفية تعظيم الاستفادة منها سياحيا.

تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت

وتطرق الاجتماع إلى تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت باعتبارها من الأنماط السياحية المهمة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، والتأكيد على ضرورة تطوير المراسي السياحية، واستعراض وسائل نقل مختلفة تعمل بالطاقة النظيفة، ويجري استخدامها في شرم الشيخ كمرحلة أولى.