قبل لقاء القمة تعرف على انتماء الإعلاميين الكروي.. «لميس» أهلاوية صميمة

تحظى مباريات الأهلي والزمالك بمتابعة كبيرة بين عشاق الساحرة المستديرة، نظرًا لشعبيتها الكبيرة في مصر، والوطن العربي، لما فيها من إثارة وندية بين الفريقين، خاصة أن المباراة المنتظرة اليوم مباراة بطولة يتنافس بها كلا الفريقين على لقب كأس مصر في التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وفي هذا الصدد نستعرض خلال التقرير التالي انتماء بعض الإعلاميين الكروية.

لميس الحديدي

تعد الإعلامية لميس الحديدي من أكبر مشجعي النادي الأهلي على مستوى الإعلاميين، فتحرص في كل مناسبة كروية يكون أحد أطرافها المارد الأحمر على إبداء رأيها فيها، وتحتفل بانتصارات الأهلي.

عمرو عبدالحميد

ينتمي الإعلامي عمرو عبدالحميد لنادي الزمالك، ففي 2015 وتحديدًا عقب فوز القلعة البيضاء بدرع الدوري أبدى سعادته بهذا اللقب، وهذا تكرر عندما يحرز النادي هدفا أو بطولة.

رامي رضوان

رامي رضوان من الإعلاميين الذين يحرصون بعدم الكشف عن انتماءهم الكروي، فيظهر على الشاشة بشكل حيادي يهنئ الفريق الذي فاز ويواسي الخاسر غير متحيز لأي طرف، ولكن من حين لآخر أهلاويته ظهرت في أكثر من مشهد.

إبراهيم عيسى

إبراهيم عيسى واحد من الإعلاميين الذين أعلنوا أيضا «زملكاويتهم» على الهواء، وقال خلال تصريحات تلفزيونية أنه زملكاوي متعصب حتى النخاع على حد قوله، موضحا أنه ورث زملكاويته عن والده.

لبنى عسل

أعلنت الإعلامية لبنى عسل انتماءها للنادي الأهلي على الهواء أكثر من مرة، وكانت قد أشارت في برنامجها إلى أنها تعاني من مأساة، حيث إن زوجها زملكاوي ودائما يكون هناك مناوشات أثناء مباريات القمة.