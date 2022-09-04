إنجازات الدولة في «تنمية الصعيد».. 15.2 مليار جنيه لتحسين حياة أهالي الجنوب (أرقام)

شهد صعيد مصر نهضة تنموية شاملة، ساهمت في تحسين حياة سكانه بعد عقود طويلة من الإهمال، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترجمت إلى خطة عاجلة لتنمية وتطوير الجنوب، عقب توصية من منتدى الشباب الذي أُقيم في العام 2017، وظهرت في صورة مشروعات تنموية في المجالات كافة «صناعيا - زراعيا - عمرانيا» وغيرها، للارتقاء بحياة المواطنين وتوفير الخدمات التي تحسّن معيشتهم وتسهّل حياتهم.

مشروعات تنمية الصعيد

«هيئة تنمية الصعيد».. كانت البذرة التي وضعتها الدولة لتنمية الجنوب، وهي هيئة عامة خدمية أُنشئت في العام 2018، تابعة لرئيس الوزراء مباشرة، بدأت عملها بخطة فورية لتنمية الصعيد، ضمن الخطة الشاملة لتنمية ربوع الدولة كافة، وهي المشروعات التي رفعت نسب التشغيل وساهمت في جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية وزيادة العوائد الاقتصادية.

4119 مشروعا في الجنوب

بدأت نهضة الجنوب بتنفيذ 4119 مشروعا في محافظات الصعيد، تنوعت بين زراعية وصناعية وغيرها، وحققت الآلاف من فرص العمل للشباب، حيث كان معظمهم يهاجر إلى الحضر أو إلى خارج البلاد بحثا عن فرصة عمل.

296 ألف فرصة عمل لشباب الصعيد

المشروعات التي نفذتها الدولة سهّلت حياة 5.4 مليون مواطن، ووفرت 296 ألف فرصة عمل لشباب الصعيد، بتكلفة قدرها 15.2 مليار جنيه، حسب الموقع الرسمي لهيئة تنمية الصعيد.

نفذت الدولة ممثلة في هيئة تنمية الصعيد العديد من المشروعات، منها استصلاح واستزراع 19 ألف فدان في منطقة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، ومشروع الدواجن التكاملي في بنبان بأسوان على مساحة 1000 فدان، ومشروع زراعة نبات الجوجوبا في الغردقة بالبحر الأحمر على مساحة 3000 فدان، وهو المشروع الذي انتهت المرحلة الأولى منه في ديسمبر 2021 بتنفيذ مساحة 1000 فدان.

ووقع الاختيار على زراعة نبات الجوجوبا لما له من عائد اقتصادي كبير، فضلا عن مساهمته في الحد من آثار التغير المناخي، وتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للسكان في المنطقة، وخلف الآلاف من فرص العمل.