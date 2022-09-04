الصعيد يعيش عهد جديد من التنمية.. أبناء الجنوب يحصدون ثمار إنجازات 8 سنوات

«حب الوطن من الإيمان يا غافلين اصحوا.. باب للأمل من سنين تعبنا في فتحه».. شطر من قصيدة «آن الأوان يا مصر»، كتبها الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، في عشق وحب المحروسة، وصف فيها أمله في غد أفضل للبلاد، تنتشر التنمية في ربوعه كافة، وتصل لجميع المصريين، وهو ما تُرجم إلى أفعال على أرض الواقع، بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة دفّة مصر، حيث اهتم بالتنمية وبدأ بالجنوب، لأهميته الكبيرة لمصر، وللإهمال الذي عانى منه طوال عقود طويلة.

«الوطن» وثّقت لحظات حصد ثمار مشروع تنمية الصعيد، بعد 8 سنوات عمل لم يتوقف فيها التخطيط لتطوير الصعيد لحظة، سخّرت فيها الدولة إمكانياتها كافة بميزانية تجاوزت 535 مليار جنيه، لتحسين حياة سكان الجنوب، ونشر التنمية رغم كل التحديات، وهو ما نجحت فيه الدولة بمعدلات إنجاز غير مسبوقة.