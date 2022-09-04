«التموين»: زيادة السلع بنحو 35% بالمخازن لتوفير الدعم الاستثنائي للمواطنين

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة قامت أمس السبت بزيارات ميدانية إلى جميع مخازن الجملة للاطمئنان على وجود السلع، استعدادًا لصرف الزيادة الاستثنائية أول سبتمبر؛ وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة حزمة الحماية الإجتماعية 100 أو 200 أو 300 جنيه للبطاقة حسب عدد الأسرة، لافتًا إلى أن مخازن الجملة يبلغ عددها حوالي 1600 مخزن على مستوى الجمهورية.

مليون أسرة و37 مليون مستفيد من الدعم الاستثنائي بتكلفة مليار جنيه

وأضاف «عبد المنعم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أن عدد البطاقات المستفيدة حوالي 8.6 مليون بطاقة، أي ما يعادل 9.1 مليون أسرة و37 مليون مستفيد من هذا الدعم الاستثنائي، لافتًا إلى أن الدعم بتكلفة تقدر بـ833 مليون جنيه، أي حوالي مليار جنيه.

زيادة عدد السلع التموينية من 25 إلى 30 سلعة

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم لقطاع التموين أصبح حوالي 4 مليارات جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه جرى الاطمئنان على وجود سلع الدعم الاستثنائي بالمخازن، منوهًا عن زيادة عدد السلع التموينية من 25 إلى 30 سلعة من بينها المربى والطحينة والتونة والدقيق، لزيادة الاختيارات أمام المواطن.

زيادة السلع بنحو 35% عن الشهور السابقة

وأكد «عبد المنعم»، إمكانية أن يصرف المواطن احتياجاته على أكثر من مرة خلال الشهر تيسيرًا له، لافتًا إلى أنه جرى زيادة السلع بنحو 35% عن السلع التي جرى توفيرها في الشهور السابقة.