التموين: كل سلع الدعم الاستثنائي متوفرة.. والمخزون الاستراتيجي آمن

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن كل بطاقة تموينية سيتم صرف 4 زجاجات زيت لها، أي أن لكل فرد زجاجة زيت 800 مجم وكيلو من السكر.

40 ألف منفذ تمويني و1500 مخزن

وأضاف «عبد المنعم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أنه يجرى صرف كليو أرز لكل فرد، و2 كيلو أرز بالأسر الكبيرة، لافتًا إلى حرص الدولة على توفير السلع من خلال زيادة المنافذ 40 ألف منفذ تمويني، إضافة إلى المجمعات الإستهلاكية وفروع جمعيتي على مستوى الجمهورية، منوهًا عن التوسع في المخازن التي وصلت إلى 1500، لتخزين السلع لفترات طويلة.

مخزون آمن لمدة 6 أشهر وتوفير كل سلع الدعم الاستثنائي

وطمأن رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بوجود مخزون استراتيجي كبير من السلع التموينية، لافتًا إلى أن جميع السلع المتضمنة في الدعم الاستثنائي متوفرة لمدة 6 شهور على الأقل.

مستحقو الدعم الاستثنائي

وأكد «عبد المنعم»، وصول رسالة للأفراد المستحقين للدعم الاستثنائي على هواتفهم، أو من خلال بون الخبز، لافتًا إلى أن المستحقين هم أصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، والمواطنين الذين يتقاضون مرتبات أقل من 2700 جنيه، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة الأرملة المعيلة، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة والمواطنين الأكثر احتياجًا وفقًا لقاعدة البيانات.