«التموين»: 90% من المواطنين سجلوا بياناتهم.. واستثناءات لكبار السن

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار وزير التموين بمد فترة تسجيل البيانات من 31 أغسطس وحتى نهاية سبتمبر، تعكس حرصه على أن يكون المواطن على اتصال بقاعدة البيانات والتحول لمصر الرقمية، لافتًا إلى أن نسبة من سجلوا بياناتهم تراوحت ما بين 90% و95%.

استكمال البيانات وفر الكثير من الوقت والجهد

وأضاف «عبد المنعم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أن تصحيح الأوضاع ووضع رقم هاتف محمول لرب الأسرة، تستهدف رفع الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى أهمية الأرقام الصحيحة للتواصل مع المواطن تحت أي ظروف، كالوصول إليه لاستحقاقه في حزم الحماية الاجتماعية، وهو ما كان يتطلب في السابق الكثير من الوقت والجهد، والقيام بالعديد من الإجراءات مثل ملئ استمارة بحث اجتماعي، والذهاب إلى مديرية التموين والإدارة التابع لها.

استثناءات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استثناءات لاستكمال بيانات سواء إلى كبار السن فوق 65 عامًا أو أصحاب الأمراض المزمنة، حيث يمكنهم وضع رقم تليفون أقرب شخص يمكنه الوصول إليهم.