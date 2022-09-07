حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 7-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان قادر على منح الدعم المعنوي والعاطفي لكل من حوله، فهو من الشخصيات التي يمكنها التحدث بطلاقه، ولديه قدرة على إقناع الآخرين بآرائه، فهو ذو طريقة مميزة خلال حواره، ويمتلك حدسا جيدا للتنبؤ بما يمكن أن يحدث، ويساعده على هذا ذكاؤه الحاد ولطفه خلال التعامل مع الآخرين.

ولمحبي متابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج السماوية، تنشر«الوطن» ضمن الموضوعات التي تهم القارئ، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية مدخراتك أو أملاكك، وتشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «فينوس في منزل العلاقات تمنحك تفاؤلا وتحافظ على عذوبة علاقتك بمن تحب وذلك يكفي لتكسب ثقته».

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج: الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني.

وعلى المستوى العالمي الفنانين: صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.