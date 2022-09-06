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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:00 ص | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
برج الأسد

برج الأسد

من أسوأ الصفات المعروفة عن مواليد برج الأسد، هي الغرور والعناد والكبرياء، فهو يرفض النقد ويحب الغطرسة والهيمنة كما أنه مسرف بشكل كبير، ويعاني كثيرًا من مشاكل مادية متكررة.

ولمواليد برج الأسد من محبي ومتابعي توقعات الفلك والأبراج، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، القمر في منزل العمل يدفعك لتتحرك اليوم بفاعلية والتزام، وتبدو ديناميكيا ومتحمسا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: عطارد في منزل العلاقات يعدك بالوقت الممتع وبتبادل الأفكار مع من حولك، لكن لا تتخطّ الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج، الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.

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بقلم منى سعيد