التصريح بدفن طالبة لقيت مصرعها أثناء نزولها من القطار بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار، أثناء النزول منه بمحطة شبين القناطر، إذ جرى نقل الجثة للمستشفى، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مصرع طالبة بشبين القناطر

كانت طالبة بالصف الثاني الثانوي، لقيت مصرعها إثر نزولها من قطار بمحطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتصريح بالدفن، وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهل المتوفاة، ومراجعة كاميرات المراقبة بالمحطة، لبيان تفاصيل الحادث وملابساته.

بلاغ بمصرع طالبة بشبين القناطر

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بوفاة طالبة بالصف الثاني الثانوي أسفل عجلات القطار.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة الطالبة أثناء محاولتها النزول من محطة القطار، فانزلقت قدماها أسفله، ولقيت مصرعها في الحال.

جرى نقل الجثة للمستشفى، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة، وطلب تقرير الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث.