أهم الأخبار في 8 محافظات خلال الساعات الماضية.. قتل وحوادث طرق وحصاد

قتل، حريق، حوادث طرق، غرق، ضبط طبيب مزيف، ومشاهد مبهجة من حصاد الذرة في الأقصر، والذهب الأبيض في الوادي الجديد، كانت تلك أبرز العناوين على مدار الـ24 ساعة الماضية، في 8 محافظات مختلفة أبرزها الإسكندرية، وقنا، وطريق العين السخنة، وغيرها من الأحداث التي كانت مؤلمة تارة، وسعيدة بشكل آخر.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» أهم الأخبار في المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية.

مصرع شخص وإصابة 6 في حريق بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في حريق مروّع نشب في عقار قديم بشارع بوالينو في حي محرم بك وسط محافظة الإسكندرية؛ إذ اندلعت النيران في محل أحذية بالطابق الأرضي ثم امتدت لأحد الشقق السكنية في الطابق العلوي، حتى تفحمت بالكامل، وتصاعدت ألسنة اللهب، ودخان كثيف، وجرى السيطرة على الحريق بواسطة 5 سيارات إطفاء، ونقلت الجثة والمصابين للمستشفى.

غرق 3 شباب من الشرقية في أسوان

لقي 3 شباب مصرعهم، غرقا، خلال محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض، أثناء السباحة في ترعة توشكى قرب منطقة شرق العوينات جنوبي محافظة أسوان، وجرى انتشال جثامينهم بواسطة قوات المسطحات المائية والإنقاذ النهري، وبعض الغواصين.

وتبينّ أنّ الغرقى هم محمد نصر الشرقاوي، وهمام السيد همام، وإبراهيم علوان، وجميعهم في بداية العقد الثاني من العمر، ومقيمين بديرب نجم في محافظة الشرقية.

انطلاق موسم حصاد الذرة الشامي بالأقصر

انطلق موسم حصاد الذرة الشامية في محافظة الأقصر، وسط فرحة المزارعين الذين يعتبرونها من بين المحاصيل الاستراتيجية.

وعبّر الأهالي عن فرحتهم بالمحصول الذي حقق إنتاجية عالية هذا العام مقارنةً بالعام الماضي؛ إذ أنتج الفدان الواحد قرابة 8 أردب، يباع الواحد بأسعار تتراوح بين 1500 و2000 جنيه، حسب جودته.

اكتشاف طبيب أسنان «مزيف» في قنا

تمكن أهالي فرشوط بمحافظة قنا، من القبض على طبيب أسنان مزيف، في أثناء تجوله بالقرية، حاملا حقيبة على كتفه، طارقا أبواب المنازل لعرض خدماته الطبية، إلا أنّ الأهالي اشتبوه فيه فأمسكوا به، وتبينّ أنّه يدعى «رائد. م»، 30 سنة، وأنّه يزاول المهنة، وجرى تسليمه للشرطة.

جامعة بني سويف تعفي شقيقتين من المصروفات

أعلنت جامعة بني سويف، عن إعفاء شقيقتين من المصروفات الدراسية، بسبب تفوقهما والتحاقهما بالجامعة من محو الأمية.

واستقبل منصور حسن، رئيس الجامعة، الشقيقتين حنان شعبان، وشقيقتها ليلى، وهما طالبتين في الفرقة الرابعة بكلية آداب بني سويف، وأخبرهما بإعفائهما من المصروفات تشجيعا لهما على التفوق، عقب التحاقهما بالكلية من فصول محو الأمية.

أب يضرب ابنته حتى الموت بالدقهلية

أنهى أب حياة طفلته التي لا تتعدى الـ14 خريفا، في قرية عيسى حمدي بنطاق شبراهور بدائرة السنبلاوين، إذ كان يضربها تأديبا لها، عقب تردد بعض الكلام عنها بين أهالي القرية، يفيد سوء سلوكها، فظل الأب يعذب ابنته حتى سمع حشرجة الموت تسعى إلى أحبالها الصوتية، ولفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، فيما أمرت جهات التحقيق بنقلها لمستشفى المنصورة الدولي، وانتداب طبيب شرعي لتشريحها وإعداد تقرير كامل حول الإصابات وأسباب الوفاة.

إصابة 28 شخصاً في حادث طريق السخنة

أصيب 28 شخصا بإصابات متنوعة، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارة نقل، وأتوبيس محمل بالعمال، على طريق العين السخنة، بسبب السرعة الزائدة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بدء موسم حصاد الذهب الأبيض بالوادي الجديد

بدأ موسم حصاد الذهب الأبيض في محافظة الوادي الجديد، وسط فرحة المزارعين، بإنتاجية وجودة القطن طويل التيلة؛ إذ بدأ أهالي مركز الفرافرة في جني القطن الذي جرى زراعته على مساحات واسعة بالمحافظة.

إنتاجية عالية للقطن طويل التيلة

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إنّ محصول القطن هذا العام جيد جدا، وبه وفرة، موضحا أنّ هذا ما أسفرت عنه القطفة الأولى للذهب الأبيض، مشيرا إلى أنّ القطن المزروع هو «جيزة 95»، الذي يعرف بـ«طويل التيلة»، لافتا إلى أنّ القطفة الثانية ستكون بعد مرور 25 يوما.

وكشف وكيل زراعة الوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ المحافظة شهدت هذا العام زراعة 1346.6 فدان بالذهب الأبيض في مختلف المراكز.