الجيزة: مد فترة التقدم لمبادرة المشروعات الخضراء حتى 18 سبتمبر الجاري

أعلنت محافظة الجيزة عن مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر الجاري نظرا لما تشهده من إقبال كبير منذ فتح باب التقديم في 21 أغسطس الماضي.

التقدم خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان، أنه يمكن للراغبين التقدم في المسابقة بمشروعاتهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة http://www.sgg.eg علي أن تحقق المشروعات الأهداف الرئيسية للمبادرة وهي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.

المشروعات المستهدفة من المبادرة

يذكر أن المبادرة تستهدف فئات «المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة».