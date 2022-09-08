الجيزة: مد فترة التقدم لمبادرة المشروعات الخضراء حتى 18 سبتمبر الجاري
كتب:
سلامة عامر
09:13 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
أعلنت محافظة الجيزة عن مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر الجاري نظرا لما تشهده من إقبال كبير منذ فتح باب التقديم في 21 أغسطس الماضي.
التقدم خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة
وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان، أنه يمكن للراغبين التقدم في المسابقة بمشروعاتهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة http://www.sgg.eg علي أن تحقق المشروعات الأهداف الرئيسية للمبادرة وهي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.
المشروعات المستهدفة من المبادرة
يذكر أن المبادرة تستهدف فئات «المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة».