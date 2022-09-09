6 أفلام بالسينما تحقق 991 ألف جنيه إيرادات خلال يوم واحد

حقّقت الأفلام المنافسة بدور العرض السينمائي والتي يبلغ عددها 6 أفلام، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس، قُدرت بنحو 991 ألف و 672 جنيه، وتصدر فيلم تسليم أهالي، قائمة الإيرادات، فيما جاء فيلم الدعوة عامة في المرتبة الأخيرة من حيث حجم الإيرادات.

وتستعرض «الوطن» حجم الإيرادات للأفلام المعروضة في دور السينما، أمس الخميس.

تسليم أهالي

جاء فيلم تسليم أهالي، في المرتبة الأولى بقائمة الإيرادات، حيث حقق أمس الخميس 324 ألف و686 جنيه، وهو من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبالعزيز وبيومي فؤاد، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي.

كيرة والجن

حقق فيلم كيرة والجن، إيرادات أمس 252 ألف و468 جنيه، وهو من بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، علي قاسم، عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

عمهم

وفي المرتبة الثالثة جاء فيلم عمهم، والذي حقق إيرادات أمس الخميس نحو 193 ألف و449 جنيه، بطولة محمد إمام ومحمد سلام ومحمد ثروت وآيتن عامر ومحمد لطفي والشحات مبروك وهدى المفتي، تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي.

بحبك

وفي المرتبة الرابعة في شباك التذاكر أمس، جاء فيلم بحبك والذي حقق 130 ألف و27 جنيه، بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني ومدحت إسماعيل تيخا، تأليف وإخراج تامر حسني.

خطة مازنجر

وحقق فيلم خطة مازنجر 86 ألف و681 جنيه، بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد، تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، إخراج رامي رزق الله.

الدعوة عامة

وتذيل فيلم الدعوة عامة، قائمة الإيرادات في شباك تذاكر يوم الخميس، حيث حقق 22 ألف و361 جنيه، بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج وائل فرج.