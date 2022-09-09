إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 385 فدانا زراعيا بالواحات البحرية بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مراكز المحافظة في تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية .

إزالة تعديات على أرض الاستثمار بمنطقة الهفوف

اطلع محافظ الجيزة على جهود مركز الواحات البحرية في إزالة تعديات على الأراضي أملاك الدولة بقرى منديشة والقصر والحارة والحيز وأرض الاستثمار بمنطقة الهفوف حيث شملت حملة إزالة منشآت غير مسقوفة ومنشآت وأسوار من بلوك الحجر الجيري بارتفاعات مختلفة بالإضافة إلى إزالة استراحات مقامة بالمخالفة كما تم إزالة غرف مكتملة البناء وأخرى مسقوفة بالخشب بمنطقة الحيز والباويطي وذلك بمساحات إجمالية بلغت (385 فدانا زراعيا 6326م2 مبان) .

وأشار محافظ الجيزة في بيان له إلى أن مركز ومدينة منشأة القناطر قام بتنفيذ 22 قرار إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى أبو غالب والمنورية وبهرمس والقطا والإخصاص والرهاوى بكفر حجازى ومنشية رضوان وبنى سلامة حيث شملت أعمدة وسملات خرسانية ومنشآت وغرف وأسوار ومبان في المهد بمساحات تراوحت بين 100 إلى 250 م.

إزالة قواعد وسملات على أراض زراعية

وأوضح المحافظ أنه في مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة بناء في المهد بشارع أحمد بدوي غلى جانب إزالة فى المهد لأسوار وغرف بقطعة أرض خارج الحيز العمراني بمنطقة البطرخانة بمنيل شييحة إلى جانب إزالة قواعد وسملات على أراض زراعية بترسا على مساحه 100م وإزالة اسوار ومنشآت من البلوك الأبيض على مساحة 400م بشبرامنت وإزالة سقف لدور مخالف بعقار بالمنوات ومخزن للادوات المنزلية وسقف جمالون مخالف بالمنوات .

اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات

وأشار اللواء أحمد راشد أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.