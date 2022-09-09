إصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بين عائلتين بالأقصر.. بينهم 4 سيدات

استقبل مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، منذ قليل، 6 أشخاص بينهم 4 سيدات مصابين بطلق خرطوش في تجدد مشاجرة بين عائلتين بالنجع الطويل بمنطقة الكرنك شمال المحافظة.

إصابة 6 أشخاص بينهم 4 سيدات في مشاجرة

تلقى اللواء هشام عبدالغفار مدير أمن الأقصر، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين عائلتي «القشامرة» و«العتامين»، وانتقلت قوات الأمن وسيطرت على الموقف وضبطت عددا من الطرفين.

نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولي

وجرى نقل كل من «إمارة.م.ن»، 45 عاما، بطلق خرطوش في الوجه والرقبة، «إسراء.ص.ن»، 20 عاما، بطلق خرطوش في الوجه، و«ياسمين.ن» 27 عاما، بطلق خرطوش في العين اليسرى، و«أحمد.م»، 32 عاما، بطلق خرطوش، و«عزيزة.م»، 28 عاما، بطلق خرطوش في الوجه، و«محمد.ع»، 25 عاما، بطلق خرطوش، إلى مستشفى الكرنك الدولي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

من جانبه، أوضح إسلام حمدي المحامي، أن الواقعة تشتمل على جريمتين، الأولى هي حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وفي هذه الحالة بما أنه سلاح ناري خرطوش أي «غير مششخن»، تكون العقوبة السجن من عامين إلى 5 أعوام، والجريمة الثانية هي استخدام السلاح في إيذاء الآخرين ففي هذه الحالة فإن العقوبة المتوقعة هي السجن مدة تتراوح من ثلاث إلى 5 سنوات، بحسب إذا ما إن كان هناك تعمد وتبييت نية للمشاجرة أو إذا أسفرت عن عاهة مستديمة أو جرى تحريز السلاح الناري المستخدم.