6 أفلام في دور العرض السينمائي تحقق مليون و290 ألف جنيه خلال 24 ساعة

بلغت إيرادات الأفلام الستة، المعروضة حاليًا في دور العرض السينمائي، في شباك تذاكر يوم أمس الجمعة نحو مليون و290 ألفا و343 جنيها، وتصدر قائمة الإيرادات فيلم تسليم أهالي، فيما تذيل القائمة فيلم الدعوة عامة.

وتستعرض «الوطن» إيرادات الأفلام التي تعرض حاليًا بالسينما، وذلك من خلال السطور التالية:

تسليم أهالي

جاء على رأس قائمة الإيرادات فيلم تسليم أهالي، حيث حقق في شباك تذاكر أمس الجمعة نحو 446 ألفا و568 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي.

كيرة والجن

وحقق فيلم كيرة والجن، يوم الجمعة إيرادات تقدر بنحو 310 آلاف و805 جنيهات، بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، روبي، هند صبري، أحمد مالك، سيد رجب، علي قاسم، للكاتب أحمد مراد عن رواية 1919، إخراج مروان حامد.

عمهم

وجاءت إيرادت فيلم عمهم بنحو 252 ألفا و309 جنيهات، بطولة محمد عادل إمام، محمد سلام، محمد ثروت، محمد لطفي، الشحات مبروك، تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي.

بحبك

وحقق فيلم بحبك إيرادات بنحو 179 ألفا و439 جنيها، بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، ويشاركه البطولة هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني ومدحت إسماعيل تيخا.

خطة مازنجر

حقق فيلم خطة مازنجر إيرادات في شباك تذاكر يوم الجمعة 72 ألفا و891 جنيها، بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمود حافظ، تأليف وليد خيري ومحمد إسماعيل أمين، وإخراج رامي رزق الله.

الدعوة عامة

وجاء في ذيل قائمة الإيرادات فيلم الدعوة عامة بواقع 28 ألفا و331 جنيها، بطولة محمد عبدالرحمن وأحمد الفيشاوي وأسماء أبواليزيد وسوسن بدر، سيناريو وحوار كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.