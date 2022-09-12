مؤسسة «جولد بيليون»: الأفضل للمستثمرين شراء سبيكة ذهب كبيرة

قدمت مؤسسة جولد بيليون، المتخصصة في أبحاث وتداول المعادن النفيسة، نصائح بشأن شراء سبائك الذهب، وما إذا كان الأجدى اقتصاديًا، شراء سبيكة واحدة ذات وزن كبير، أو عدة سبائك ذات وزن أصغر.

حجم رأس المال والمدة الزمنية للاستثمار

وقالت المؤسسة في تقرير لها، إن الإجابة على هذا التساؤل تعتمد على حجم رأس المال والمدة الزمنية للاستثمار، وما إذا كان طويل الأجل أم قصير الأجل، موضحة أن هناك سيناريوهين، أو خطتين للشراء، تناسب كل منهما حجم استثمارات المشتري والمبالغ المُدخرة التي بحوزته.

تنويع في أوزان السبائك بين الكبيرة والصغيرة

أضافت المؤسسة: «إذا كان رأس المال صغيرًا وسيتم استثماره في الذهب على المدى القصير، وقد تحتاج إلى بيعه في أي وقت، يفضل شراء سبائك صغيرة، أما إذا كان رأس المال كبيرًا وسيتم استثماره على المدى الطويل يمكنك التنويع في أوزان السبائك بين الكبيرة والصغيرة، ولكن ننصح بشراء سبيكة وزنها كبير لانخفاض سعر المصنعية عند الشراء للأوزان الكبيرة».

السبائك متوفرة في السوق المصري بأحجام مختلفة

ولفتت إلى أن السبائك الذهبية تتوفر في السوق المصرية بأعلى نسب النقاء 999.9 عيار 24، وبأوزان مختلفة تبدأ من 2.5 جرام، حتى وزن كيلو جرام واحد للسبيكة.

وشهدت سوق الذهب، إقبالاً واسعاً الآونة الأخيرة لشراء السبائك والجنيهات الذهبية، والذهب «الكسر»، بغرض الاستثمار والتحوط ضد تقلبات سعر الصرف عالمياً، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، ووصلت أوقية الذهب إلى الذروة في مارس الماضي، قبل أن تواصل تراجعها حتى شهر سبتمبر الجاري.