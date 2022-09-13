سنجر: يجب تفعيل دور مراكز البحوث في الجامعات استجابة للرئيس السيسي

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية في قناة إكسترا نيوز، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار إلى أهمية مراكز البحوث في عام 2014، حيث أكد على ضرورة أن تبدأ كل جامعة في تفعيل مراكز البحوث، لأنها مراكز فكر وطنية يجب أن تتعامل مع القضايا الوطنية.

استقرار الإدارة السياسية والمجتمع المصري

وأضاف سنجر خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة EXTRA NEWS، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قدّم دعوة الحوار الوطني بعدما استقرّ شكل النظام السياسي والمؤسسة العسكرية والتسليح والردع والمجتمع المصري.

وتابع خبير السياسات الدولية في قناة إكسترا نيوز، أنّ فتح آلية الحوار الوطني تمنح الفرصة للأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب أن تبدأ تسمع الآراء من أطراف خارج العملية السياسية التقليدية مثل المجتمع المدني، وهو ما يثري الحياة السياسية.

وأوضح سنجر أن الدعوة إلى الحوار الوطني خروج عن الآلية التقليدية لنخبة السياسة المسؤولة عن صنع السياسة والآلية التقليدية الموجودة في آليات مجلس النواب والشيوخ، موضحًا: «عندما يدير الحوار الوطني لجنة محايدة ليس لها انتماءات سياسية أو تسعى إلى مصلحة سياسية آنية».

الحوار الوطني مفيد في طرح أفكار تفيد صانع السياسة

وأشار أشرف سنجر، إلى أن الحوار الوطني مفيد في طرح أفكار تفيد صانع السياسة بشكل بعيد عن الآلية التقليدية، وهو خطوة مهمة لتنشيط الحياة السياسية في المجتمع المصري، لافتًا إلى أن الحوار الوطني سيشمل الجميع عدا الجماعة الإرهابية، وهذا قرار سليم 100%، لأنه خصم لنا وأجندته أجندة دم وقتل ولا يمكن الاعتراف بشرعيته.