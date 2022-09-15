سكرتير عام قنا: «تواصل» تستهدف مساعدة ذوي الهمم على الاستفادة من الخدمات

علق المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، على تدشين مبادرة «تواصل»، لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على لغة الإشارة، مؤكدًا أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة تنمية حقيقية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أنّ مبادرة تواصل تستهدف دمج ذوي الهمم بالمجتمع لتلبية كل احتياجاتهم والاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة في المحافظة: «بدأنا ندرب الموظفين على لغة الإشارة بالتعاون مع جمعية النور للمكفوفين في قنا وإدارة حقوق الإنسان».

وأضاف «الطيبي»، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «مبادرة تواصل تم إطلاقها بتعليمات من المحافظ تزامنا مع ذكرى مرور عام على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 والتي تستهدف عدة فئات بينها الأشخاص ذوي الهمم».

تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية

وتابع السكرتير العام لمحافظة قنا: «أطلقنا مبادرة تواصل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية وإدارة خدمات المواطنين بالمحافظة على لغة الإشارة لتحسين مهاراتهم والتواصل مع ذوي الهمم، خاصة الصم والبكم، وأصبح من الضروريات التي نهتم بها، حيث تساعد اللغة على تسهيل فهم المواطنين ذوي الهمم من الصم والبكم لمعرفة ما يريدونه في المراكز التكنولوجية حتى نلبي طلباتهم».

عدد محدود من العاملين

وواصل المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا: «بدأنا في المراكز التكنولوجية بعدد محدود من العاملين بواقع 2 من الموظفين في كل مركز من المراكز الـ 9 بالمحافظة، حيث نبدأ خدمة المواطنين في الثامنة صباحا حتى الحادية عشرا مساءً».