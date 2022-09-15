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ضبط شخص يدير شبكة بث فضائي دون ترخيص بالإسكندرية

كتب:

محمد بركات
06:31 م | الخميس 15 سبتمبر 2022
مديرية أمن الإسكندرية

مديرية أمن الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، إنشاء أحد الأشخاص  شبكة بث فضائى لاسلكية، تقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به، دون ترخيص، وإدارة شبكة لاسلكية لبث وتوزيع خدمات الانترنت وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة بالإضافة إلى امتلاكه محل لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها.

ضبط أجهزة وأدوات غير مرخصة

 وذكرت الأجهزة الأمنية، أنّها استهدفت مقر الشركة ومحطات التقوية عقب تقنين الاجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لافتة إلى أنها قابلتمالك الشبكة، والمقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية،  وضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على عدد كبير من الأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية الإستقبال والبث. 

9 آلاف مشترك في الشبكة

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أبرز الأجهزة المضبوطة وهي «أجهزة استقبال وبث إشارة ومعالجتها وفك الشفرة، وحدات معالجة، محطات تقوية وإرسال، أجهزة ريسيفر، أجهزة رواتر»، لافتة إلى استهدافها  محل بيع أجهزة وأدوات كسر الشفرة وبالتفتيش فى حضوره ، وعثورها على «وحدة معالجة مركزية، عدد 16 أجهزة ريسيفر، عدد 12 قطعة L0NB»، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنّ الشبكة ومحطات التقوية، تغطى نطاق محافظة الإسكندرية ومناطق من محافظة البحيرة، وتقدم الخدمة لحوالى 90000 مشترك نظير مبلغ مالى يحُصل منهم شهرياً، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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