أستاذ بجامعة القاهرة: حصلت على وسام فرنسي برتبة فارس في«إدارة المخاطر»

كشفت الدكتورة فاطمة الزهراء، مديرة مركز الحد من المخاطر والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، عن تفاصيل حصولها على وسام فرنسي برتبة فارس، موضحة أن التكريم سببه التعاون الدائم مع فرنسا.

تفاصيل التعاون مع فرنسا

وأضافت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الخميس، أن تعليمها كان فرنسيًا وكانت طالبة في مدرسة فرنسية، وبالتالي هناك تعاون كبير مع فرنسا، والاطلاع على الثقافة الفرنسية والتقدم العلمي هناك.

وأشارت إلى أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة تتعامل مع الكثير من المدارس العلمية، مثل المدرسة الإنجليزية والأمريكية، إضافة للمدرسة الفرنسية في البحوث والأبحاث، متابعة: «بقالي فوق الـ20 سنة بتعامل معاهم من خلال جامعتي».

ولفتت إلى أنه يجرى التعاون مع الجانب الفرنسي في الأبحاث العلمية، متابعة: «بنحضر في كلية الهندسة بجامعة القاهرة ماجستير مشترك بينا وبين كلية هندسة فرنسية».

معالجة المخلفات الزراعية

وأشارت إلى أنه من بين الأبحاث التي أجريت كان بحثًا عن معالجة المخلفات الزراعية، لتحسين فرص التعامل معها وإنتاج منها وقود حيوي سائل وصلب، وجامعة القاهرة تعمل كمنسق للمشروع، إضافة لجنوب أفريقيا وألمانيا والمغرب والمركز القومي للبحوث بفرنسا.