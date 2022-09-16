زيارة الرئيس تغير حياة أهالي «غرب سهيل»: «بقى عندنا صرف صحي وميَّه نضيفة»

«غرب سهيل» قرية نوبية ذات شهرة عالمية، حظيت بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارتها العام الماضى. القرية التى تدخل ضمن البرامج السياحية للزائرين لمحافظة أسوان، تمتاز بطابع جمالى وموقع متميز ويصل لها المئات يومياً لزيارة السوق السياحية والبيوت النوبية والاستمتاع بمنظر النيل والرمال الخلاب، لكن لم يصلها الصرف الصحى منذ بداية إنشائها.

وكانت زيارة الرئيس «السيسى» وقيادات الحكومة المصرية لـ«غرب سهيل» نقطة تحول للقرية، فخلال جلسة جمعت أهالى القرية النوبية مع الرئيس، طالبوا بإدخال الصرف الصحى للقرية، وكانت استجابة الرئيس بالموافقة فورية، وأمر رئيس مجلس الوزراء باستثناء قرية غرب سهيل وإدخالها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

هالة حسن: لم يخطر ببالنا أننا سنتحدث للرئيس

وقالت هالة حسن، من القيادات النوبية بقرية «غرب سهيل»، التى شاركت فى لقاء الأهالى بالرئيس «السيسى»، إنه لم يكن أحد يصدق أن أهالى تلك القرية التى تبعد آلاف الكيلومترات عن العاصمة سيتحدثون لرأس الدولة، ويستمع إليهم ويأمر بتنفيذ طلباتهم، ووصفت أثر اللقاء فى نفوس الأهالى، بحالة من الفرحة العارمة بددت عشرات السنوات التى كانت تهمل فيها مطالبهم بإدخال الصرف الصحى للقرية.

وأوضحت لـ«الوطن» أن أهالى القرية كانوا لا يستطيعون أن يعيشوا الحياة الكريمة، رغم أن موقع القرية بالقرب من خزان أسوان يجعلها مزاراً للسياح الأجانب والعرب والمصريين ويقيمون داخل بعض الفنادق النوبية بالقرية، ومن غير الطبيعى أن تكون البيوت النوبية بدون صرف صحى.

زيارة الرئيس غيرت حياتنا

وتابعت: «كنا بأمانة شديدة قبل الزيارة الرئاسية لغرب سهيل ينطبق علينا المثل الشعبى الشهير «من برّة هالله هالله ومن جوّة يعلم الله»، لكن بزيارة السيسى تغيرت الحياة.. وعقب الزيارة مباشرة ودخولنا ضمن مبادرة حياة كريمة تغير الحال وبدأت الشركات المنفذة فى الحفر ومد مواسير الصرف الصحى وقريباً إن شاء الله سيتم الانتهاء من المشروع الذى سيغير المنطقة بالكامل»، وأضافت: «بالنيابة عن أهالى القرية نشكر الرئيس السيسى ومبادرة حياة كريمة التى ستجعلنا نعيش حياة أفضل، وسنظل ممتنين بهذا القرار المهم الذى ينقلنا للحياة الكريمة حقاً».