«مياه أسيوط» تبدأ خطة تطهير الخزانات و«المروقات».. مهمتها إزالة الرواسب

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، خطتها الدورية لغسيل وتطهير وتعقيم المروقات والخزانات الأرضية بمحطات إنتاج المياه، والتي تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمي، والرمل، والشوائب الأخرى، مما يضمن ذلك جودة المياه المنتجة من المحطة.

استخدام أحدث الأساليب العلمية

وأكد اللواء المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي بالمحطة وفي وجود مسؤول الشؤون الصحية، معلناً أن ذلك يتم جنباً الى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات والخزانات، إيماناً بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن في مختلف ربوع المحافظة.

إزالة الرواسب الموجودة

من جانبة أوضح الدكتور إسلام حسنين، رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن تنفيذ الخطة الدورية الحالية لتطهير وتعقيم عدد 25 من المروقات والخزانات للمحطات المرشحة، يتم تحت إشراف مسؤولي مديرية الصحة، والتي تتم بدورها عن طريق تفريغ المروق من المياه وإزالة الرواسب الموجودة بقاع المروق وتنظيف الجدران بالمياه النظيفة، وإزالة العوالق المترسبة وتعقيمه.

تطوير أداء الإدارات

ونفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورشة عمل تحت عنوان «التوعية بدعم النزاهة»، بمركز التدريب والخدمات الرئيسي، تحت رعاية قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة للمياه، حرصا على تعزيز أهمية التعاون بين إدارة دعم النزاهة ومختلف إدارات الشركة، لتوحيد إجراءات العمل كخطوة للتطوير من أداء الإدارات في كافة المجالات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن ورشة العمل جاءت لتطوير قدرات العاملين بالشركة، باستخدام الأساليب والأنظمة التي تعزز الأداء الفني والتجاري، للوصول إلى بيئة عمل تمتاز بالنزاهة والشفافية، مما ينعكس على حسن أداء الشركة لرسالتها وتوفير خدمات فعالة عبر التوازن المالي، مع مراعاة تحفيز العاملين ونيل رضاء العملاء.