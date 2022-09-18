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إحباط محاولة ترويج 250 طربة حشيش بمحافظتي الجيزة والقليوبية

كتب:

محمد بركات
01:15 ص | الأحد 18 سبتمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

القبض على المتهمين

وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديريتى أمن (الجيزة - القليوبية) نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية - لهما معلومات جنائية) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرتي (قسم شرطة الأهرام- مركز شرطة الخانكة) مسرحان لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارتين وبحوزتهما (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما - هاتفي محمول - مبلغ مالي).

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1٫750٫000) مليون جنيه تقريباً.

 

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