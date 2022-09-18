«الدفاع الروسية»: مقتل 180 جنديا أوكرانيًا في هجوم على نيكولايف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إحباط هجوم للجيش الأوكراني على محور نيكولايف -كريفوي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 180 جنديا أوكرانيا، وفقا تقرير لـ«روسيا اليوم».

وأشار بيان وزارة الدفاع إلى مقتل نحو 100 جندي أوكراني في منطقة زابوروجيا، فيما تخطت خسائر القوات الأوكرانية في عدد من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية إلى 110 عسكريين، بالإضافة لأكثر من 150 جنديا في «ضربات روسية مركزة ودقيقة» بمقاطعتي خاركيف وخيرسون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في البيان إن كتيبة أيدارالأوكرانية، التي وصفتها بـ«النازية»، خسرت أكثر من نصف عناصرها قرب قرية زايتسيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

تدمير8 قذائف "هيمارس"

وأوضحت «الدفاع الروسية» أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في اعتراض وتدمير 8 قذائف أوكرانية أطلقتها منظومات "هيمارس" الأمريكية، في منطقة خيرسون، مشيرة إلى استهداف نقاط تمركز لأعداد من المرتزقة الأجانب في منطقتي كراماتورسك ونيكولايف.