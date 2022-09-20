سيارات مستعملة أقل من 120 ألف جنيه.. تعرف عليها
كتب:
أحمد عبد اللطيف
07:53 ص | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
سوق السيارات المستعملة
قال بكر على محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة شهدت انتعاشا بنسبة أكبر من سوق السيارات الجديدة بنسبة 45% تقريبا خلال الفترة الماضية وذلك بسبب استقرار الأسعار فى السوق المحلية.
وتابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته إن السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا فى حالة البيع والشراء، خاصة السيارات التي لا يتجاوز سعرها عن 120 ألف جنيه.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات التى يتم تداولها فى السوق المصرية.
سوق السيارات المستعملة
هيونداي فيرنا 2010
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 87,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 114,000 جنيه
أسعار السيارات المستعملة اليوم فى مصر
بريليانس FSV 2011
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 101,000 جنيه
اقل سعر السيارة فى السوق المحلي : 90,000 جنيه
اعلى سعر للسيارة في السوق المحلي : 111,000 جنيه
رينو لوجان 2012
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 114,000 جنيه
كيا سبكترا 2002
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 100,000 جنيه
اعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 105,000 جنيه
كيا بيكانتو 2005
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي :102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 87,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 119,000 جنيه
بروتون جين 2 2008
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي :102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي :92,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 109,000 جنيه
هيونداي فيفا 2008
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي :107,000 جنيه
جيلي امجراند 7 2014
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 112,000 جنيه