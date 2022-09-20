سيارات مستعملة أقل من 120 ألف جنيه.. تعرف عليها

قال بكر على محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة شهدت انتعاشا بنسبة أكبر من سوق السيارات الجديدة بنسبة 45% تقريبا خلال الفترة الماضية وذلك بسبب استقرار الأسعار فى السوق المحلية.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته إن السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا فى حالة البيع والشراء، خاصة السيارات التي لا يتجاوز سعرها عن 120 ألف جنيه.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات التى يتم تداولها فى السوق المصرية.

سوق السيارات المستعملة

هيونداي فيرنا 2010

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 87,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 114,000 جنيه

أسعار السيارات المستعملة اليوم فى مصر

بريليانس FSV 2011

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 101,000 جنيه

اقل سعر السيارة فى السوق المحلي : 90,000 جنيه

اعلى سعر للسيارة في السوق المحلي : 111,000 جنيه

رينو لوجان 2012

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 114,000 جنيه

كيا سبكترا 2002

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 100,000 جنيه

اعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 105,000 جنيه

كيا بيكانتو 2005

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي :102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 87,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 119,000 جنيه

بروتون جين 2 2008

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي :102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي :92,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 109,000 جنيه

هيونداي فيفا 2008

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي :107,000 جنيه

جيلي امجراند 7 2014

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 112,000 جنيه