غدا.. انطلاق الدورة الثامنة لملتقى الأديان تحت شعار «هنا نصلى معاً»

تنطلق فعّاليات الدورة الثامنة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان في مصر القديمة تحت شعار «هنا نصلى معاً»، غدًا في الثامنة مساءً، ويترأس الفعالية الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والاًثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

وتشهد فعاليات تلك الدورة التأكيد على التواصل الإنساني ومفهوم الأديان بمعناه الكوني وتُقام الصلوات بكل اللغات في هذا المكان المقدس بشعار نصلى معاً من أجل الإنسان.

مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، افتتحت السبت الماضي فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي، وذلك تحت شعار «رسالة سلام الى العالم».

يُشارك في الدورة الحالية 30 فرقة، من الدول العربية والأجنبية فضلا عن الفرق المصرية، كما تشارك كندا لأول مرة في المهرجان، الذي أصبح له مكانة دولية وشعبية ليس على مستوى مصر والدول العربية فقط، بل وأيضا على مستوى العالم أجمع.

تأسيس ملتقى الأديان عام 2015

جدير بالذكر أن الفنان انتصار عبدالفتاح قام بتأسيس ملتقى الأديان عام 2015 حيث قدم الدورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بمجمع الأديان، ويتميز هذا المشروع بالانسجام مع تفرد وعبقرية المكان وعمق الحضارة المصرية وجوهر الأديان، حيث نلتقي جميعاً في هذا الفضاء الروحي متطهرين بالأنغام الروحية ومتوضئين بالتسامح والمحبة والسلام بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين لتكون الفعالية بمثابة فضاء أوسع أفقا يتوحد فيه الجميع ليصبح الإنسان هو الوطن والوطن هو الإنسان.