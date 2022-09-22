ضبط 168 قطعة سلاح و289 قضية مخدرات وتنفيذ 90 ألف حكم قضائي

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 168 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 89622 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمين بارتكاب 5 حوادث متنوعة، وضبط 289 قضية مخدرات، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 29,230 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 13,742 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 9,156 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 3٫514 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 879 جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 840 جراما، وكمية من نبات زهرة الخشخاش المخدر وزنت 825 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 614 جراما، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 555 جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جراما، و1724 قرص منشط، و300 كبسولة مخدرة، و4097 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 34 متهما هاربا، وضبط 17 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 273 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23909 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 8 منهم.

ضبط 91693 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 91693 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 22 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 8013 حكما قضائيا متنوعا، و14 قطعة سلاح ناري وأبيض.

حملة أمنية بالجيزة

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية استهدفت دوائر أقسام شرطة الأهرام – العمرانية – حدائق أكتوبر – مركزي شرطة الصف – كرداسة بمحافظة الجيزة، أسفرت جهودها عن ضبط 3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – بندقية ضغط هواء – طبنجة صوت – 13خزينة متنوعة، بحوزة 4 متهمين أحدهم محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل، وضبط كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي بحوزة أحد المتهمين.

حملة أمنية بأسيوط .. لضبط العناصر الإجرامية مُتجرى وحائزى الأسلحة النارية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة قسمي شرطة أول وثان أسيوط بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط 29 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 24 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية، وضبط 15 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.310 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4.720 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو، كمية من مخدر الأفيون، كمية من مخدر الاستروكس، بحوزة 17 متهما لـ14 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 1442 حكما قضائيا متنوعا.

ووردت معلومات لقطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، باختباء 3 أشخاص - مقيمين بالمنيا – محكوم عليهم بالإعدام – السجن المؤبد في قضية قتل بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم بمكان اختبائهم، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة و7 آخرين، لتضررهم من أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها، وأنّ المذكور نصب عليهم واستولى على أموالهم.

وبإجراء التحريات تبيّن صحة الواقعة وقيام صاحب محل لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة بممارسة نشاط إجرامي في مجال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، ما مكنه من الاستيلاء على 2.5 مليون جنيه منهم، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بممارسة نشاط احتيالي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحالهم صفة أطباء وقدرتهم على علاج بعض الأمراض- على خلاف الحقيقة- بطرق الطب البديل، واستغلال فيس بوك للإعلان عن النشاط غير المشروع، وتمكنوا من خلال ذلك من استقطاب العديد من ضحاياهم، وضبط بحوزتهم العديد من الأدوات الطبية – أجهزة حاسب آلي – هواتف محمولة وبفحص الأجهزة والهواتف المحمولة المضبوطة فنياً تبين وجود صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء المتهمين على شبكة الإنترنت ومحادثات نصية بينهم وبين ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.