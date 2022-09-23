مياه الشرقية تنظم حملات لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك

نفذت الادارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حملة توعية وتسجيل شكاوى واستفسارات الأهالي بمدينة الزقازيق تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق الأمن المائي المستدام.

التعريف بالخط الساخن وأهمية الإبلاغ عن الاعطال

قال المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في تصريحات صحفية إن الحملة وضّحت أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة فلاتر المياه والطلمبات الحبشية وأيضا تم التعريف بالخط الساخن وأهمية الإبلاغ عن الأعطال والتواصل مع الشركة لافتا إلى تسجيل الشكاوى والاستفسارات وتوزيع مطبوعات التوعية والتعريف بالخط الساخن 125 لبحث شكاوى وخدمات المياه وكيفية استخدام القطع الموفرة والحصول عليها لترشيد الاستهلاك.

تنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية

وأشار «عامر»، إلى انتهاء الإدارة العامة للتدريب من فعاليات المستوى الأول والثاني للمجموعة الثانية من السائقين ضمن البرنامج التدريبي «تنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية»، بمشاركة 15 سائقًا من العاملين بالشركة كمجوعة ثانية بحضور الدكتورة علا رضوان بالإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة.

الواجبات والمحظورات على العاملين طبقاً للائحة الشركة

وأكد «عامر»، حرص الشركة على تنمية وتطوير الموارد البشرية، وتعديل سلوكيات العاملين للوصول إلى أداء مؤسسي متميز، وزيادة رضا العاملين وانتمائهم للشركة مما ينعكس على زيادة الانتاجية ورفع كفاءة الأداء.

ولفت إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن أيضا معلومات أساسية حول الرؤية والرسالة والهيكل التنظيمي، الحقوق والبدلات والمزايا المادية والعينية التي تمنحها الشركة طبقا للائحة الشركة والقواعد المنظمة لها، الواجبات والمحظورات على العاملين طبقاً للائحة الشركة، التعامل مع الأخرين بشكل إيجابي وفعال من خلال معرفة جوانب شخصيته، معرفة مهارات التعامل وقت الضغوط في العمل، الالمام بآثار المخدرات الضارة على الصحة وانعكاس ذلك على كل نواحي الحياة.