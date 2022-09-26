«زراعة الزقازيق»: التوسع في زراعة القطن الملون بعد زيادة الطلب عليه

قال المهندس أحمد حسن، مدير إدارة الزراعة بمدينة الزقازيق، إن مصر معروفة منذ القدم بزراعة القطن طويل التيلة، فهو من الأقطان المتميزة، إذ إنّ القطن طويل التيلة هو أكثر الأقطان استخدامًا في صناعة المنسوجات، وهو ما يجعلها الأكثر طلبًا للتصدير.

الدولة بدأت تتوسع في زراعة القطن الملون

وأضاف حسن، في حوار مع الإعلامية آية جمال الدين خلال تقرير مذاع ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، أنّ محافظة الشرقية تقتصر زراعة القطن بها على القطن الأبيض طويل التيلة، مشيرًا إلى أنّ الصعيد بدأ في زراعة القطن الملون، الذي يتميز بأن حجمه منخفض، وقليل، كما أن مدة بقائه بالأرض أقل من القطن العادي بنحوالي شهر، إضافة إلى أنّ عليه طلبًا كبيرًا للتصدير في الخارج، وهو ما دفع الدولة إلى التوسع في زراعة القطن الملون.

مخلفات الأقطان بجميع أنواعها تستخدم في صناعات أخرى

وأوضح مدير إدارة الزراعة بمدينة الزقازيق، أنّ كل مخلفات الأقطان سواء قصير التيلة أو طويل التيلة أو الملون تدخل في كثير من الصناعات، مثل صناعة الزيوت والصابون، متمنيًا بدوام اللون الأبيض بالأرض المصرية.