بعد تقدم 700 طالب لقسم الإعلام بجامعة الإسكندرية.. تعرف على معايير القبول

نظم قسم الإعلام في كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين اختبار القبول للطلاب المتقدمين بالقسم، حيث يسبق الاختبار إجراء المقابلة الشخصية لهم، والتي ستبدأ غدًا الثلاثاء، وتنتهي بعد غد الأربعاء.

وقال الدكتور طه نجم، رئيس قسم الإعلام إن عدد المتقدمين للقسم تجاوز 700 طالب، مضيفًا أن معايير القبول تتمثل في 60% لمجموع الثانوية العامة واللغات، و20% للاختبار، و20% للمقابلة الشخصية، ويتم اختيار أعلى الطلاب المتقدمين حسب العدد الذي يقرر القسم قبوله.

الإختبار الإلكتروني يعطي ميزة الموضوعية

وأضاف «نجم» لـ«الوطن» أن الجديد هذا العام هو وجود الاختبار الإلكتروني بعد توقفه لمدة 3 سنوات، حيث كان يٌعتمد على 40% من نسبة القبول على المقابلة الشخصية فقط، موضحًا أن الاختبار يعطي ميزة الموضوعية في قبول الطلاب.

وأشار إلى أن المواهب والقدرات الخاصة تظهر في المقابلة الشخصية، الذي يديرها مجموعة من الأساتذة الجامعيين والإعلاميين المتخصصين في مدينة الإسكندرية، ويتخصص الطالب بالفرقة الثالثة في شعبتي الصحافة والنشر الإلكتروني أو العلاقات العامة الإعلان بعد أن يدرس مواد عامة في الفرقتين الأولى والثانية، متابعًا أن القسم في انتظار موافقة المجلس الأعلى للجامعات على فتح شعبة الإذاعة والتلفزيون بعد استكمال الإجراءات وبناء الإستوديو.

يجرى العمل على إنشاء برنامج للإعلام الرقمي في الجامعية الأهلية

وتابع أنه يجرى العمل على انشاء برنامج للإعلام الرقمي في جامعة الإسكندرية الأهلية، لكنه في انتظار موافقة المجلس الأعلى للجامعات، مضيفًا أنه سيكون إضافة ثانية للدراسات الإعلامية في المحافظة.